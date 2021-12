Pane tähele! Täna alustab tööd uus kiiruskaamera Rõuma külas

Seadistus- ja häälestustööd on tehtud ning liikluskorraldus on viidud vastavusse uute oludega.

Eesti riigimaanteedel on 67 mõõtekabiini, millest viies on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas. Lisaks on Transpordiameti kasutuses kaks mõõtekabiini Tallinna linnas. Kokku on Eestis 69 kiiruskaamera mõõtekabiini. Mõõtekabiinides on Transpordiametil kasutada 44 mõõtesüsteemi, mida paigutatakse aeg-ajalt ümber.