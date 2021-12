Kaitseminister Šoigu: Venemaa päästis Krimmi Ukraina neofašistide ning Euroopa ja USA palgasõdurite käest

„Ukrainas ei aidanud meie neil alates 2000. aastatest ise oma riigi lõhkumisega hakkama saada. Ja jumal tänatud, et meie presidendi juhtimisel õnnestus 2014. aastal säilitada rahu Krimmis. Sest kui kogu see seltskond – Ukraina neofašistid, ultranatsionalistid, ekstremistid ning palgasõdurid Euroopa riikidest ja USA-st – oleksid pärast Kiievis toimunud riigipööret siis saabunud, nagu nad kavatsesid, Krimmi, kinnitan, et oleks kõigile näidatud nii, et vähe pole. Seal oleks olnud selline kolle, et ei oleks kogu maailmaga kustutada suudetud,” lausus Šoigu.