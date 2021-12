Myanmari valitsusväed lasid maha ja põletasid jõululaupäeval üle 30 inimese, nende seas lapsi

Pärast tapatööd otsustasid valitsusväed surnukehad põletada.

Mitme rahvusvaheliselt tuntud väljande sõnul toimus valitsusvägede eestvedamisel jõululaupäeval ehk 24. detsembril Myanmaris järjekordne julm veretöö. Ööpäeva jooksul tulistati ja piinati surnuks ning hiljem põletati rohkem kui 30 inimest, nende seas mitmeid naisi ja lapsi, vahendab BBC.

25. detsembril tehtud fotodel on näha põlenud autosid täis söestunud inimkehi. Karennis kohapeal viibiva inimõiguste organisatsiooni esindaja sõnul olid ohvriteks Hpruso linnas Mo So küla lähedal riigisiseselt ümberasunud inimesed. "Mõistame karmilt hukka ebainimliku ja jõhkra tapmise, mis rikub inimõigusi," seisis rühmituse Facebooki postituses. Abiorganisatsioon Save the Children on teatanud kahe oma töötaja kadunuks jäämisest.

Myanmari sõjavägi teatas riigimeedia vahendusel, et tappis külas määramata arvu opositsiooniliste relvajõudude relvastatud terroriste.

ÜRO Myanmari eriesindaja on varem hoiatanud, et riigis on otsene suure verevalamise oht. Riigi piirialadel on ägenenud vaenutegevus armee ja etniliste vähemuste relvarühmituste vahel.

Juba käesoleva aasta aprillis teatas laste õiguste kaitsele pühendunud organisatsioon Save the Children, et Myanmari relvajõud on alates veebruaris toimunud sõjaväelisest riigipöördest tapnud vähemalt 43 last. Sõjaväelise režiimi kogu ohvrite arv on BBC hinnangul tänaseks enam kui 1300 inimest.