Moskva: oleme valmis kahepoolseks dialoogiks Ukrainaga

"Üldiselt on meie oponentide diplomaatiline keel muidugi oluliselt alla käinud. See ei ole varasemate hiilgeaegade diplomaatia, vaid pigem on see juba midagi, mis kohati lausa ebaviisakusse veereb. Selline “kauboikeel”, mis meile muidugi ei meeldi. Seetõttu on see meie diplomaatidele, kes on ikka veel vana, klassikalise koolkonna esindajatena väga andekad, äärmiselt keeruline vestlus. Kuid alati on siiski parem, kui sõjaväe asemel räägivad diplomaadid,” ütles Peskov täna intervjuus riigi oluliseimale Kremli kontrollitavale telekanalile Pervõi Kanal.