Taliban keelas naistel meessoost lähisugulasteta reisimise

Afganistanis võimul oleva Talibani voortuste edendamise ja patu ärahoidmise ministeeriumi kõneisik Sadeq Akif Muhajir teatas täna, et naistele ei tohi võimaldada ilma lähedase meessoost pereliikmeta sõita kodust kaugemale kui 72 kilomeetrit, kirjutab France 24.

Augustis Afganistanis taas üleriigilise võimu haaranud Taliban on mõne kuu jooksul kehtestanud mitmeid uusi naisi ja tütarlapsi puudutavaid regulatsioone ja piiranguid.

Kuigi esialgu kinnitati, et uus režiim ei ole nii radikaalsete vaadetega nagu 1990-ndatel aastatel islamiliikumise juhitud šariaadirežiim, mil naised jäid kõrvale nii haridusest kui ka tööst, kinnitavad Talibani senised teod järjest enam vastupidist.

Paljud tüdrukud on kõrvale jäänud isegi haridusest. Keskkoolide avamisel septembri keskel selgus näiteks, et gümnaasiumiharidus on Talibani kontrollitavas riigis edaspidi vaid noormeeste privileeg.