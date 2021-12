VIDEO | Väljaanne tegi faktikontrolli Putini pressikonverentsi peamistele valeväidetele

Vastates küsimustele valitsusväliste organisatsioonide, meedia ja üksikute inimeste "välisagentidena" tunnistamise kohta, meeldib Putinile korrata, et Venemaast palju karmim on Ameerika Ühendriikide välisagentide seadus (Foreign Agents Registration Act).

Väide, et pika ajalooga ukraina rahva riiklus loodi Nõukogude Liidu juhi poolt 100 aastat tagasi, kõlab kummaliselt isegi selles kontekstis. See, et Donbass ei peaks üldse olema Ukraina osa, põhineb aga ideel, et Donbass on end alati pidanud täieõiguslikuks Venemaa osaks. Viimane põhineb omakorda müüdil, et NSVL-i poolt loodud Ukraina NSV territoorium ei hõlmanud endas algselt tänapäevast Ida-Ukrainat.

Putin ütles pressikonverentsil kahel korral erinevatele küsimustele vastates, et Saksamaal, kus on muidu väga tõhus tervishoiusüsteem, on vaktsineerimistase madal. Robert Kochi Instituudi andmetel oli 22. detsembri seisuga 69,9% Saksamaa elanikest täielikult koronaviiruse vastu vaktsineeritud. Seda on rohkem kui maailmas (47,9%) ja Euroopas (60,4%) keskmiselt.

23. detsembril 2021 pidas Venemaa president Vladimir Putin aastalõpu traditsioonilise suure pressikonverentsi. Äreva olukorra tõttu Ukraina ümber ning Putini eelmisel nädalal esitatud nõudmiste tõttu oli see sel korral ka läänes erilise tähelepanu all.

Putin, et FARA registrisse kantud organisatsioonid peaksid oma tegevuse lõpetama ja kui organisatsiooni ei suleta, ähvardab neid kuni viieaastane vanglakaristus. See ei vasta tõele.

Lisaks ähvardab Venemaa valitsusväliseid organisatsioone, meediat ja üksikisikuid palju reaalsem oht seaduste väidetava eiramise eest karmilt karistatud saada.

"Venemaa on välisvaenlastele võitmatu"

Tsitaati, et Venemaad ei saa ükski jõud võita väljastpoolt ning riiiki on võimalik nõrgestada vaid seestpoolt tema väärtusi õõnestades, on omistatud nii Otto von Bismarckile, Winston Churchillile, Vladimir Leninile kui Napoleoni nimetule adjutandile ning CIA direktorile Robert Gatesile aastatel 1991–1993. Tegelikkuses pole siiski teada, et keegi neist kunagi niimoodi öelnud oleks.

Üheks võimalikuks tsitaadi autoriks on hoopis Ameerika kirjanik, ajaloolane ja filosoof William Durant, kuid ta ei kirjutanud mitte Venemaast, vaid "suurest tsivilisatsioonist", mida "ei saa väljastpoolt vallutada enne, kui see ennast seestpoolt hävitab". Ent Duranti teoses "Tsivilisatsiooni ajalugu" (1935) käis vastav märkus Rooma impeeriumi, mitte Venemaa kohta.

Venemaal on vähenenud oodatav eluiga



Viimane on näide oskuslikust reaalsete murekohtade eiramisest ning tähelepanu kõrvale juhtimisest ja probleemide pisendamisest. Kõige enam paistis see sel korral silma koroonapandeemiast kõneldes.

Detsembri keskel kirjutasid mitmed sõltumatud meediaväljaanded, et koroonasurmad Venemaal on ületanud miljoni inimese piiri. Pandeemia tagajärgedest rääkides eelistas Putin aga rääkida mitte suremusest, vaid eluea mõningasest lühenemisest: "On asju, mis ei saa meid muretsemata jätta – see on oodatav eluiga. See on veidi langenud: eelmisel aastal oli 71,5, praegu 70,1."

Vaktsineerimismääradest rääkides tunnistas president, et need jäävad Venemaal madalaks, kuid ei avaldanud täpseid väärtusi (ametlikel andmetel on hetkeseisuga vaktsineeritud 48,3% Vene elanikkonnast). Selle asemel kasutas ta numbrit 59,4%, väites, et see on karjaimmuunsuse tase Venemaal, st vaktsineeritute ja koroonaviiruse läbipõdenute summa.