NATO peasekretär Jens Stoltenbergi sõnul võiks NATO-Vene nõukogu istung toimuda 12. jaanuaril

Vene välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova kinnitas üleeile, et Venemaa on saanud kutse osaleda jaanuaris NATO -Vene nõukogu istungil, kuid konkreetses kuupäevas ja formaadis seni kokku lepitud ei ole ning kõnelused sel teemal alles toimuvad, vahendab Venemaa uudisteagentuur TASS .

Varem teatati, et 12.-13. jaanuaril 2022. aastal kutsutakse Brüsselis kokku NATO sõjalise komitee istung liikmesriikide kindralstaabiülemate tasemel.

Teisipäeval sõnas Stoltenberg ajakirjanikele, et NATO soovib 2022. aasta alguses Moskvaga arutada Ukraina piirkonnas toimuvat, rõhutades samas, et NATO liikmesriigid seisavad kindlalt selle eest, et Ukraina saab ka tulevikus oma saatuse üle ise otsustada.