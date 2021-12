ETTEVAATUST! Teed on talviselt libedad, ööpäevaga juhtus kolm õnnetust

Pühapäeva hommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed enamjaolt kaetud lume, jäite või soolaseguga. Ilm on pilves selgimistega. Lund sajab peamiselt Kesk- ja Ida-Eestis, rannikualadel tuiskab ja kohati esineb pinnatuisku. Sajus muutub nähtavus halvaks. Teed on talviselt libedad!