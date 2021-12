WHO: tõhustusdooside tegemine vaid rikastes riikides võib pandeemiat hoopis pikendada

Suurbritannias alustati kolmanda vaktsiinisüsti programmiga juba septembris. FOTO: AP/Scanpix

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas sel nädalal, et kui rikkamad riigid jätkavad senist poliitikat ning tormavad kolmandaid ja neljandaid vaktsiinidoose tegema ajal, mil esimene vaktsiinidoos ei ole mitmetes maailma riikides isegi veel kättesaadav, suurendab see senist ebavõrdsust ning võib seega pikas plaanis pandeemiat isegi pikendada.