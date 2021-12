VIDEO | Tallinn-Tartu maanteel Tikupoisi tankla juures ja Tallinn-Pärnu maanteel on nähtavus pea olematu

Pärastlõunal on riigi põhi- ja tugimaanteed lumised või sõidujälgede vahel lumesegused. Kirde-, Põhja-, Kesk-Eestis ja Virumaal sajab kohati lund ning nähtavus on saju tõttu piiratud. Teedel on pinnatuisku ja tuisuvaalusid, seetõttu on teel liiklemine paiguti raskendatud. Transpordiamet palub liiklejatel olla tähelepanelikud.