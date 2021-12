VIDEO | Ulmelised kaadrid: inimkond läkitas kosmosesse aegade kõige kallima mõõteriista

Webbi teleskoopi on välja töötanud üle 10 000 inimese 14 eri riigis. Teleskoobi maksumus on üle 10 miljardi dollari (8,8 miljardit eurot) ning kuigi selle idee pärineb juba aastast 1996, eraldati raha selle väljatöötamiseks aastal 2003. Toona loodeti teleskoop valmis saada 824 miljoni dollari eest ja teele saata 2010 aastal. Projekti käigus lisati elemente teleskoobile juurde, mis tegi kallimaks nii selle maksumuse aga lükkas pidevalt edasi ka valmimisaega. Teleskoop sai valmis 2016. aastal, kuid seoses päikesepaneelide rikkiminekuga testlennul lükati seda edasi.

Teleskoop on võrreldes Hubble'iga tuvastama infrapuna valgust, mistõttu loodavad teadlased leida sellega märke kaugematest tähtedest ning galaktikatest, mida seni pole õnnestunud leida. Seda on varustatud ka uuendusliku fikseerimissüsteemiga, mis hoiab automaatselt fookust huvipakkuvatel objektidel. Teleskoop on ka võrreldes Hubble'iga suurem - selle diameeter on 6,5 meetrit (Hubble'il on pisut üle 4 meetri), samas on ta Hubble'ist kergem. Suuruse tõttu saadi ta kosmosesse erilise kanderaketiga Ariane 5.