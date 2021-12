ERISAADE | Politsei jõululaupäevast: rohkelt plekimõlkimisi ja nii mõnigi juht ronis rooli, endal promill sees

Tänavu võib rõõmustada valgete jõulupühade üle, ent ühtlasi tähendab see keerukaid liiklusolusid. Tuisk meenutab, et suur lumesadu algas juba 23. detsembril, mil oli tihe päev liikluses. Inimesed sõitsid ära maakodudesse. "Suunasime vabad toimkonnad liiklust rahustama, et järgitaks kiirusepiiranguid, pikivahet ning inimesed valiksid oma sõidustiili vastavalt ilmaoludele."

Avariide puhul on nii neid, kus inimesed viga saanud kui ka õnnetusi, kus edasi tegeleb juhtumiga kindlustus. "Lumi mängis oma rolli. Tallinna linnas oli väikeseid plekimõlkimisi palju," kirjeldab ta ja lisab, et politsei telefonid olid üle-eestiliselt punased, paljud avariisse sattunud tahtsid ka nõu küsida. Viidi läbi puhumisreide ning kokku tabati eile 24 joobes juhti. "See number on tavapärasest päevast suurem. Peame arvestama, et inimesed olid rohkem liikvel."

Tuisul on rõõm tõdeda, et sel aastal oli koduvägivallaga seotud juhtumeid vähem. Kokku teavitati politseid sellest 23 korral. "Ja siinkohal tahaks öelda, et palun teavitage. Kas või naabrid," märgib ta.

Meediaski on kajastatud olukordi, mil kaubanduskeskustes keelduvad mõned inimesed maski kandmisest. Tuisk sõnab, et praeguseks kannab maske circa 97 protsenti ostlejatest. Ta viitab, et eile polnud ühtegi intsidenti, mis nõudnuks politsei sekkumist. "Inimesed on aru saanud, et see on selleks, et takistada haiguse levikut."

Jõulupühade aegu käivad paljud inimesed kirikus jumalateenistustel ning kontsertidel. Tuisk ütleb, et kirikujuhtidega on koostöö väga hea ning eeltöö on tehtud. Eile probleeme polnud. Täna plaanib PPA kohapeal vaadata, kas kahel kirikukontserdil nõudeid täidetakse.

Saates on juttu aastavahetusest ja kuidas on selleks valmis politsei. "Aastavahetuse tööpäev on meie jaoks täiesti teistsugune kui jõululaupäev," märgib Tuisk.

