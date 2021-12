Vene meedia: 10 000 sõdurit on Ukraina piiri ääres toimunud õppustelt lahkunud

Foto on illustreeriv. Kemerevo politseikadetid ning kooliõpilased ühistel sõjaväelistel õppustel 24. detsembril

Interfax vahendas, et üle 10 000 sõduri, kes Ukraina piiriäärsetel aladel sõjaväelisi õppusi kuu aega pidanud on, on tagasi koju saadetud.