Tallink aitas täita laevaga reisinud laste jõulusoove. Ühe Rakvere poisi soov oli eriti südantliigutav!

„Meie liit on siiralt tänulik väikesele Robile ja tema vanematele, kes meie lastele mõtlevad ja kelle sooviks oli haiglas ravil olevaid lapsi rõõmustada. Ja nii need armsad laste silmad särama saidki — Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi onkoloogia osakondades. Meie kuulsad „Vaprusekastid“ said juurde lisavaprust, kust saavad lapsed peale valulikke ja ebameeldivaid protseduure endale meelepärase meene valida ja samuti said Tallinki volitatud päkapikud oma üllatuskingid kuuse alla poetatud. Suur tänu AS Tallink Grupile, kes Jõuluvana abiga lastele suurt rõõmu tõid. Olgu väikesel Robil ja suurtel päkapikkudel Tallinkist toredad jõulud!“ ütles Luive Merilai, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhatuse liige.