Jõulupühad koos Omikroniga. Maailmas on tühistatud tuhandeid lende, hiinlased viirusega jälle hädas

Flightaware.com andmetel on üle maailma jõulupühal tähistatud üle 2000 lennul, eile oli tühistamisi veel rohkem. Hilinemisi on registreeritud üle 11 000. Peamiselt on lende tühistatud USA-s, kus Delta ning United Airlines on hädas viiruse tõttu karantiini sunnitud pilootide-stujardesside asendamisega.

Riigi lennufirmad on palunud karantiinitingimusi lennufirmade töötajatele leevendada, kuid riigi president Joe Biden pole sellega seni nõustunud.

Xianis inimesed lukus

Hiinas asuv Xian, kus elab 13 miljonit inimest, on Hiina selle aasta kõige suurema koroonapuhangu kasvulava. Linnaelanikud istuvad juba kolm päeva kodus, sest linnas on kehtestatud liikumispiirang.

Linnast võivad inimesed lahkuda vaid siis, kui neil on ette näidata hea põhjus. Majapidamistest võib vaid üks inimene külastada toidukauplusi ja muid hädavajalike toimetusi linnas teha.

Seevastu Uus-Meremaa on üks viimaseid riike maailmas, mida Omikron veel puutunud pole. Riigis pole sisuliselt ühtegi piirangut, reisijad, kes on Omikroni kandnud, on suunatud karmi karantiini, mistõttu pole 95-protsendilise vaktsineeritusega riigis koldeid tekkinud.

Uus-Meremaal on alates koroonapandeemia algusest olnud väga karmid koroonapiirangud. Riik on olnud pikalt reisijatele suletud, geograafiline isoleeritud on taganud, et rahvusvaheliste ühenduste katkedes ei saa viirus riiki pääseda. Karm koroonapoliitika on toonud kaasa ka vähe surmi. Viie miljoni elanikuga riigis on koroonasse surnud 50 inimest.

USA puhang laeval

USA mereväe laev USS Milwaukee on ankrus Guantanamo Bays, sest 100-pealise meeskonna hulgas on koroonapuhang. Merevägi pole jaganud täpsemat infot kui paljud pardalviibijad on haigestunud ning mis tüvega täpselt tegemist on, kuid teada on, et kõik meeskonnaliikmed olid vaktsineeritud. Haigestunute sümptomid on kerged.

Samal ajal kui sõjalaev ankrus seisab, avas USA riigipiirid Lõuna-Aafrikaga, millest reisimist Omikroni hirmus takistati. USA välisminister Antony Blinken ning LAV-i Naledi Pandor jagasid omavahelises telefonikõnes üksteisele tänusõnu ning tähtsustasid "rahvusvahelist koostööd" koroonaviirusega võitlemisel.