Moskva kohus määras Googlele ja Metale miljonitrahvid ebaseadusliku sisu eest

See on esimene trahv, mis Googlele Venemaal tehakse, kuid pole esimene kord kui Venemaa ametivõimud Google tegevusele etteheiteid teevad. Aasta alguses ähvardas Roskomnadzor aeglustada riigis Google tegevust kui nood ei suuda kustutada videoid, millel on kujutatud narkootikume, vägivalda või ekstremismi.

Roskomnadzor on varasemalt blokeerinud veebisaite, mille sisu on olnud soetud Aleksei Navalnõiga. Lehekülgi on blokeerimisettekäändes ekstremistlikuks. Google Play ja Apple'i äpipoodi sunniti oma keskkonnast eemaldama rakendust "Smart Voting", mis andis valijatele näpunäiteid, kelle poolt ja kuidas hääletada, et Kremli-truud poliitikud võimule ei pääseks.