Lumine jõululaupäev oli liiklusõnnetusterohke: haiglasse viidi vähemalt kuus inimest, neist üks alla aasta vanune laps

Tänagi on teeolud rasked

25. detsembri hommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed jäised, lumised või sõidujälgede vahel lumesegused. Saaremaal, Harjumaa põhjaosas ja Virumaa põhjarannikul sajab kohati lund. Teed on libedad!









Prognoosi kohaselt on hommikul Eesti edelaosas ilm selge ja sajuta, Lääne-Eestis saartel ja mandri põhjaosas pilvisem ning kohati sajab lund, rannikualadel tuiskab. Pärastlõunal läheb ilm pilvisemaks ning sadu levib üle mandri. Tuul on Eesti mandriosas 4-10 m/s, saartel ja rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Rannikualadel tuiskab, üle Eesti on teedel libedust. Soovime liiklejatele rahulikke pühi ja turvalist liiklemist!









Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele:









Ole ettevaatlik talvistes oludes neljarajalise maantee teisel sõidurajal sõites. Kui esimene sõidurada tundub hästi sõidetav, siis teine sõidurada ei pruugi seda olla, sest väiksema liikluse tõttu toimivad libedustõrje materjalid seal aeglasemalt.