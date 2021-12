PÄEVA 5 HEAD UUDIST | Homme stardib kosmoseteleskoop, lumesadu jätkub kogu Eestis ja suur annetus Puhja kirikule

Nüüd on täiesti kindel – jõulud on Eestis valged!

Nii täna kui lähipäevil on üle Eesti oodata lumesadu ning tuleb arvestada, et läheb veel külmemaks. Ka päevasel ajal on temperatuur kohati -10 kraadi kandis, vahendab Delfi .

"Lund jagub pühade ajal igasse Eestimaa paika. Kõige paksem lumikate on Harjumaal ja Virumaal, kus maksimaalne lume paksus hommikuse seisu järgi on paarkümmend sentimeetrit," märgib ilmateenistus sotsiaalmeedias.

Puhja kirik on üks kolmest Lõuna-Eesti kõige vanemast kirikust ning on arvatud riiklike muinsusobjektide nimekirja.

James Webbi kosmoseteleskoop on töös olnud kümneid aastaid ning selle üle kuue meetri pikkune kullatud peegel näeb kosmosesse palju kaugemale kui tuntud Hubble’i teleskoop. Webbi teleskoobi käivitamine on aastate jooksul nii mitu korda edasi lükatud, et paljude jaoks tundub pea võimatu, et see lõpuks kosmosesse saadetakse.