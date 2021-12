Reuters: Ida-Ukraina võitlejate toetamiseks on kohale saabunud Vene palgasõdurid

Kolm Reutersiga kõnelenud inimest ütles, et on saanud palgasõdurite värbajatelt ettepaneku Donbassi reisida. Värbajad keeldusid ütlemast, millise organisatsiooni heaks nad töötavad. Kolmest allikast kaks võttis pakkumise ka vastu. “Seal on täismaja, koondatakse kõiki, kellel on lahingukogemus,” ütles üks värvatutest.

Mehe sõnul on ta varem võidelnud Ukrainas ja Süürias, esindades Vene “eraturvafirmasid.” Nüüd plaanib ta koos teiste palgasõduritega üle Vene piiri Luhanskisse reisida.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles Reutersile, et kuuleb sellistest väidetest esimest korda ja pole teada, kas need ka tõele vastavad. Peskovi sõnul ei olevat Venemaal kunagi olnud Ukrainas sõdureid ega sõjalisi nõustajaid ning neid ei ole plaanis ka sinna saata. Väiteid eitas ka Vene palgasõdurite “ametiühingu” esindaja Aleksandr Ivanov, kelle sõnul puudub palgasõdurite Ukrainasse saatmise kohta igasugune info.

Donbassi vabatahtlike ühingu juht, värske Vene duumasaadik ja endine Donetski “rahvavabariigi” liider Aleksandr Borodai ütles, et tema pole palgasõdurite värbamisega seotud. “Kui on vaja, siis kutsume inimesed kohale, aga praegu pole sellist kutset olnud,” seletas Vene riigiduuma saadik.

Kolm allikat ütlesid, et neil pole infot plaanitava Vene invasiooni ega ka vastavate ettevalmistuste kohta. Üks juba kohale jõudnud palgasõdurist allikas ütles, et tema töö on seotud kaitsetegevusega. Esimesena tsiteeritud palgasõdur kinnitas sedasama.

Neljas allikas ütles, et ta pole ise palgasõdurite kohalesaatmisega seotud, kuid tunneb Ukrainasse lähetatud inimesi, kes on enne seda läbinud eriväljaõppe. Allika sõnul on nende eesmärgiks Ukraina stabiilsuse õõnestamiseks suunatud tegevus.

Ukraina julgeolekuasutused teateid ei kommenteerinud. Donetski võitlejate pressiesindaja Eduard Bassurin ütles, et ei tea uute Vene palgasõdurite saabumisest midagi.