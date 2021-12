NATO peasekretär: Venemaale pole kunagi antud lubadust, et NATO rohkem ei laiene

Rääkides Venemaa vägede koondumisest Ukraina piirile ütles Stoltenberg, et Venemaa plaanide osas puudub selgus, kuid käegakatsutav oht NATO liikmesriikide suhtes puudub. Küsimusele, kui palju sõdureid Venemaa on praeguseks piiridele koondanud, keeldus peasekretär vastamast. “Aga koondatakse suuri vägesid ja pole mingit märki, et see peatuks või aeglustuks,” ütles Stoltenberg. “Venemaal on võimalus tagada, et jõulud mööduvad meie kõigi jaoks rahulikult – pingete vähendamise ja vägede tagasitõmbamise abil. On selge, et agressor on Venemaa, mitte Ukraina.”

Stoltenbergi sõnul on NATO valmis Venemaaga läbi rääkima NATO-Venemaa nõukogus, mis pole kohtunud pärast 2014. aastat. Mingeid põhimõttelisi järeleandmisi NATO tema sõnul siiski teha ei saa. “Me ei saa anda järele NATO õiguses oma liitlasi kaitsta ja me ei saa anda järele iga riigi õiguses omaenda tuleviku üle otsustada,” ütles peasekretär. “Idee, et Venemaa-sugune suurvõim võib väikeste naabrite eest otsustada, tähendaks mõjusfääride taaskehtestamist. See läheb vastuollu absoluutselt kõigega, mis on aidanud Euroopas pärast Külma sõda rahu ja stabiilsust tagada.”

Stoltenberg eitas ka väiteid, nagu oleks NATO lubanud Venemaale laienemise peatada. Ta juhtis tähelepanu, et see läheks ka vastuollu NATO kehtiva põhikirjaga, mille järgi võib NATO liikmeks saada iga Euroopa riik. Riikide õigust oma saatuse üle otsutada mainitakse veel mitmes rahvusvahelisel dokumendis, sealhulgas 1997. aastal allkirjastatud NATO-Vene suhete alusaktis, lisas Stoltenberg. “See on Euroopa julgeoleku aluspõhimõte, millele on alla kirjutanud ka Venemaa,” ütles peasekretär. “Seda ei saa lihtsalt mingite tsitaatidega ümber lükata ja liitlased eitavad jõuliselt, et nad oleks kunagi midagi sellist üldse lubanud." Stoltenberg meenutas ka NSVL-i ekspresident Mihhail Gorbatšovi sõnu, et Saksamaa taasühendamise puhul ei räägitud kordagi NATO laienemisest.

Stoltenberg keeldus spekuleerimast, kas ta plaanib pärast järgmise aasta 30. septembril lõppevat ametiaega uuesti peasekretäriks kandideerida. Meedia teatel kandideerib ta järgmiseks Norra keskpanga juhiks. “Olen praegu keskendunud vaid ühel asjale ja see on minu töö NATO peasekretärina,” ütles Stoltenberg.