Saksamaal ja Suurbritannias kaalutakse neljandate vaktsiinidoosidega alustamist

Ta tunnistas samas, et seni pole kindlaid teaduslikke tõendeid, mis neljanda doosi vajalikkust kinnitaks. Meditsiiniharidusega Lauterbach oli enne seda kolmapäeval öelnud, et tema kui meediku arvates osutub neljas doos kokkuvõttes vajalikuks. Eelmisel nädalal muudeti Saksamaal vaktsineerimine lubatuks 5-11-aastastele lastele.

Teist meelt on maailma terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus, kelle sõnul võtab kõrge vaktsineeritustasemega rikastes riikides tõhustusdooside jagamine ära ressurssid, mida võiks kasutada ülejäänud maailma vaktsineerimiseks. See annab viirusele ainult lisaaega uute ohtlike mutatsioonide loomiseks, lisas Tedros. “Kõikehõlmavad tõhustusdooside programmid tõenäoliselt pikendavad pandeemiat, selle asemel, et seda lõpetada,” hoiatas WHO juht.