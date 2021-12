Reoveeuuring: omikrontüvi pole Eestis veel valdavaks saanud

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on Eesti keskmist olukorda kirjeldav indeks jäänud eelmise nädalaga võrreldes samale tasemele. Valdavalt püsib viirusekogus Eesti suuremate asulate reoveeproovides mõõdukas. „Oleme nädala jooksul saanud teateid küll arvukatest omikrontüve põhjustatud kolletest Lõuna-Eestis, aga ka seal püsib viiruse üldine tase veel üsna muutumatu. Omikrontüve laialdast levikut reovees oleme näinud juba paari nädala jooksul. Viimasel nädalal on seda tüve rohkem Tartus, Pärnus ja Raplas, aga valdavaks pole see tüvi veel kuskil saanud,“ rääkis Tenson.