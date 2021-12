VIDEO | Boris Johnson: tõhustusdoosi tegemisega täidame Jeesus Kristuse õpetust

“Kuigi teoreetiliselt hakkab kingituste ostmise aeg otsa saama, on siiski üks suurepärane asi, mida te saate oma perekonna ja kogu riigi heaks teha,” ütles peaminister. “See on minna oma vaktsiinidoosi kätte saama: olgu siis esimest või teist korda või tõhustusdoosi tegema.”



Ta lisas, et vaktsineerimine ei kaitse üksnes inimest ennast, vaid ka tema sõpru ja pereliikmeid ja teisi, kellega me kohtume. “See lõppude lõpuks ju ongi Jeesus Kristuse õpetus, kelle sünnist need pidustused alguse said: armasta oma ligimest nagu iseennast.”



Johnson märkis, et omikrontüve levikule vaatamata mööduvad need jõulud miljonite brittide jaoks loodetavasti kergemalt kui eelmised. “Saame tähistada koos nendega, keda armastame, ja tõsta klaasid nende meenutamiseks, kes ei saa meiega olla. Ja kui tänavu on vaja suuremat kalkunit ja rohkem kapsaid puhastada ja rohkem nõusid pesta, siis see on ainult hea, kuna need rituaalid on nii sügavalt olulised. Ja ma loodan, et inimesed naudivad jõule tänavu selle võrra rohkem, mida meil eelmisel aastal tuli ära jätta. Ja kingipaberi kuhjad on tänavu suuremad, kuna enne jõule oleme teinud üksteisele nähtamatu ja hindamatu kingituse. Oleme tegelenud vaktsineerimisega, mis kaitseb meid endid ja ei lase meil teisi nakatada.

Johnsoni piiblitõlgendust jagab ka Canterbury peapiiskop, kes ütles sel nädalal, et vaktsineerimine ja tõhustusdooside tegemine näitab ligimesearmastust. “Ja Jeesus käskis meil armastada ligimest,” ütles peapiiskop Justin Welby. “On jõulud, tehke, nagu ta ütles.”