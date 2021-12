Terviseamet: grippi haigestumine on kasvutrendis. Lääne-Virumaal on puhang, kus nädalaga lisandus 71 haigestunut

Terviseametist öeldi, et möödunud nädalal pöördus ägedate respiratoorsete viirusnakkuste tõttu arstide poole 4385 inimest, neist 11 protsenti moodustasid lapsed.

"Haigestumus on hakanud veidi kasvama. Kõige enam haigestunuid oli Raplamaal, Narvas, Tartumaal ja Viljandimaal," märkis asutuse kõneisik Kirsi Pruudel.

Möödunud nädalal kinnitati kokku 89 gripiviirust (A-gripp), millest 71 on seotud Lääne-Virumaa puhanguga. Too sai alguse umbes kolm nädalat tagasi. Kokku on puhanguga seoses haigestumisi juba ligi 100.

Hooaja algusest on üle Eesti kokku kinnitatud laboratoorselt 128 A-gripiviirust.

"Hooaja algusest on seoses gripiviirusega hospitaliseeritud üks inimene, möödunud nädala hospitaliseerimise andmed on veel täpsustamisel," lisas Pruudel. "Gripiviiruse püsivast levikust siiski veel rääkida ei saa, kuna seni on registreeritud üksikud juhud ja lokaliseeritud asutuse puhangud."

Ta märkis, et gripi puhul on hetkel haigestumuse intensiivsus madal, ent see on kasvutrendis.

Terviseamet soovitab lasta end gripi vastu vaktsineerida. Näiteks apteekides küsitakse vaktsineerimise eest 19 eurot. 65-aastastele ja vanematele on vaktsineerimine tasuta.

Terviseametist lisatakse, et eelmisel hooajal oli elanikkonna seas kokkupuude gripiviirusega minimaalne, mistõttu on uuel gripihooajal vaktsineerimata inimesed viiruse suhtes vastuvõtlikumad.