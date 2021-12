BLOGI | Alar Karis Kaja Kallasest: ei ole kerge olla valitsusjuht. Eriti, kui koalitsioonipartneri esimees ei ole valitsuses

Saates peatuti kõigepealt vaktsiinivastasusel ning Eesti suhteliselt madalal koroonaviiruse vastu vaktsineerituse määral. Alar Karis: "Üksjagu inimesi on jätnud end vaktsineerimata muudel põhjustel, kui vaktsiinivastasus. Osad lihtsalt kardavad. Minu soovitus on lihtne: minge vaktsineerima, siis kulgeb teie haigus kergemini."

President hoidus valitsuse teravast kritiseerimisest koroonaküsimuses: "Ma ei oleks nii kriitiline, kui opositsioon. Segastes olukordades on tarkust vaja, aga koroonakontekstis pole küsimus ainult valitsuses, vaid ka meie enda käitumises."

Küll aga avaldas ta muret koalitsiooni tülide pärast ning leidis, et Toompeal sujuks töö paremini, kui ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas valitsuse liige oleks. Karis Kaja Kallasest: "Täna ei ole kerge olla valitsuse juht, see on selge, eriti kui koalitsioonipartneri juht ei ole valitsuses. Ma ei valaks ainult valitsusjuhti külma veega üle."