Suurbritannia terviseamet: omikroniga nakatunu vajab haiglaravi 50-70% väiksema tõenäosusega

Terviseamet juht dr Jenny Harries: "Viimane analüüs andmetest osutab varajastele, aga julgustavatele signaalidele sellest, et omikrontüvega nakatunutel on haiglasse sattumise risk väiksem kui teiste tüvede puhul."

Ebakindlus jääb mõneks ajaks siiski püsima kasvõi seetõttu, et nakkus on Ühendkuningriigi eakama ja rohkem haavatava elanikkonnani alles jõudmas, vahendab BBC. Nagu tavaliselt, toimub uue tüve puhul esmane suurem nakatumine sotsiaalselt pigem aktiivsete inimeste, eriti noorte seas.

Andmetest selgus ka, et tõhustusdoosi kaitse langeb 10 nädalat pärast süsti 15 kuni 25 protsendi võrra. Nenditakse, et see olukord on siiski palju parem võrreldes tõhustusdoosi tegemata jätmisega. Kaitse raske haigestumise eest on endiselt väga tõhus.