Tallinn kavandab viit uut trammiteed

Hankega tellitakse trammitee võimaliku pikendamise eskiislahendused viiel lõigul, et analüüsida nende ruumivajadust ja tehnilist teostatavust.

Eskiisilahendused on kavas koostada Pelguranna trammiteele Kopli tänavast kuni Pelguranna tänavani, Narva maantee trammiteele Poska tänavast kuni Narva maantee ja Lavamaa tänava ristmikuni Lasnamäe Loopealse asumis, Järve trammiteele Tondi tänavast kuni Järve keskuseni, Liivalaia trammiteele Tartu maantee ja Liivalaia tänava ristmikust kuni Tehnika tänavani ja Kalaranna trammiteele Kultuurikatla juurest kuni Lennusadama tänavani.

Pelguranna trammitee tarbeks on kavas analüüsida võimalikku ruumivajadust Kolde puiesteel ja Puhangu tänaval. Trammitee suurendaks Stroomi ranna ja puhkeala kättesaadavust ja looks Pelguranna elanikele otseühenduse Kalamaja, Balti jaama ja sadama piirkonnaga. Trammiliiniga on arvestatud kavandatava Putukaväila projektis.