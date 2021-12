Miljonileping viimaks avalik! Haridusministeerium maksis esimeste kiirtestide eest seni arvatust veel kallimatki hinda

Kui seni on avalikkuses spekuleeritud, et haridusministeerium ostis sügisel ettevõttelt Selfdiagnostics kiirteste hinnaga 2,5 eurot tükk ehk palju kallimalt kui teistes avalikes hangetes, siis nüüd selgub, et tegelikult käidi esimeste testide eest välja ligi euro rohkem, kirjutas Õhtuleht.