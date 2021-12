Abilinnapea Vladimir Svet lumeuputusest: masinad ja käsitööbrigaadid jätkavad tööd, kuni Tallinn jälle puhtaks aetud

Ta märgib, et kuna lumesadu on väga intensiivne ja võib jätkuda ka homme, siis teeolud on üpris rasked. Ühtlasi hoiatab Svet autoomanikke, et jõulupühadele võib sattuda ka lumeväljavedamise vajadus kvartalisisestelt teedelt. "Lume väljavedu on vajalik et vältida suurte lumevallide tekkimist ning eriti on see oluline, et ei läheks luhta väiksemate kõnniteede koristamine. Nii et palume autoomanikel jälgida oma kodutänavaid ning kui sinna peaksid ilmuma ajutised parkimist keelavad märgid, siis palume suhtuda nendesse mõistvalt." Lisaks viitab ta, et kinnistuomanikud peavad maja ja sõidutee vahelist kõnniteed puhastama nii päeva alguses kui ka vajadusel päeva jooksul.