JAAK RAIE Foto: Mati Hiis, õhtuleht

Hiljuti tuli ilmsiks, et Põhja-Sakala valla eelarve on umbes 700 000 euroga miinuses. Seepärast on vald võtmas kiirkorras kuni 500 000 eurot laenu, et valla töötajatele ikka palka maksta ning katta olulisemad püsikulud.