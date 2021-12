FOTOD ja VIDEO | Tallinnas valitseb lumemöllu tõttu liikluskaos. Ühistransport liigub vabagraafiku alusel

"Olukord on selline, et kõik liinid sõidavad vabagraafiku alusel ja jäävad hiljaks," tõdes Tallinna linnatranspordi (TLT) esindaja. "Avariisid on kõik kohad täis ning linn on lund täis ja ummikus."

"Täna tuleb kindlasti arvestada väga suurte ebamugavustega ning ka aega tuleb varuda kohe väga palju," lisas TLT esindaja, vabandades sõitjate ees tekkinud olukorra pärast.

Häireid on nii trammi-, trolli- kui bussiliikluses.

PPA: võtke täna kiirust maha

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ilmar Kahro ütles, et tänase kuupäeva sees on politseid teavitatud kümmekonnast liiklusõnnetusest üle Eesti. "Õnneks valdav osa neist on olnud üksnes varalise kahjuga, viga said siiski inimesed kahes tänaöises õnnetuses," nentis Kahro. "Ühe puhul oli sai Tallinnas viga sõidukijuht, kes oli enne rooli taha istumist joonud alkoholi. Teises tänaöises õnnetuses sai kaks inimest viga Saaremaal, kus auto sõitis teelt välja."

Ta lisas, et mitu õnnetust on täna juhtunud pärast otsasõitu kitsele või selle vältimisel. "Praegustes keerulistes ilmaoludes tasub kindlasti kiirust maha võtta ja olla rooli taga eriti tähelepanelik," manitses Kahro.

Oodata on lumetuisu jätkumist

Riigi ilmateenistus väljastas täna hommikul kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, teatades, et lumesadu laieneb päeva jooksul Loode-Eestist üle mandri põhjaosa, tuiskab ja teed muutuvad jäiseks.

Ööl vastu homset jõululaupäeva laieneb lumesadu ja tuisk üle Eesti. Lääne-Eestis püsib jäiteoht. Pärast keskööd pöördub tuul põhja poolt alates põhja, algab kiire õhutemperatuuri langus ja teed muutuvad jäiseks.

Transpordiamet hoiatas, et pühade ajal tuleb arvestada talviste teeoludega.

Teehooldajad on valvel ka kogu pühade aja, jälgivad ilma- ja teeilmaprognoose ning teevad vajaduse korral nii lume- kui ka libedusetõrjet. Teeolud võivad siiski olla talviselt libedad ning ohutuks liiklemiseks tuleb valida teeoludele vastav sõidukiirus ja -stiil, märkis amet.