Tallinna linn ja Uisupark tegid pealinna tervishoiutöötajatele armsa jõulukingituse

Abilinnapea Betina Beškina sõnul soovib linn ühes koostööpartneriga tänada ja tunnustada Tallinna tervishoiutöötajaid pingutuste eest, mida nad meie heaks iga päev teevad. „Tänu tervishoiutöötajatele, õdedele ja vaktsineerimist toetavatele partneritele oleme jõudnud tänasesse päeva ja jätame ühe järjekordse keerulise aasta selja taha,“ sõnas Beškina. „Aga selleks, et minna uuele aastale ja uutele katsumustele vastu, tuleb võtta aega ka iseendale ja seda vajavad meie eesliinitöötajad väga. Selleks kingime neile hetke ja võimaluse nautida värskes õhus liikumist, et tõsta tuju ja kosutada ka oma tervist.“

“Meil on suur au ja tänulikkus sellises kingituses koostöös oma pikaajalise partneri Tallinna linnaga andjapoolel osaleda. See on imepisike pingutus meie poolt võrreldes sellega, mida on pidanud kogema meie tervishoiutöötajad kogu pandeemia vältel,“ ütles Uisuparke haldava HK Halli juhatuse esimees Fred Randver. „Loodetavasti aitab uisutamine värskes õhus tuua meie tervishoiutöötajate igapäevarutiini vaheldust, rõõmu ja jõudu, et edasi minna.”