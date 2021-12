VIDEO | Tanel Kiik teadusnõukoja tulevasele koosseisule: kannapööret kindlasti vaja ei ole

Kiik nentis, et antud nõukogu on riigikantselei all ning peaministril on õigus teha oma ettepanekud.

Valitsuse pressikonverentsil viitas Kallas, et ülesanded on nüüdseks teised. "Teadusnõukoda alustas ju nii, et oli plaanis, et see töö kestab ainult paar kuud. Tänaseks on see töö ka oluliselt muutunud ja ka valitsuse tellimus neile on muutunud."