VIDEO | Kaja Kallas Venemaa sammudest: kindlasti peame olema murelikud. Putini käitumine läheb järjest agressiivsemaks

Näiteks eelmisel nädalal esitas Vene välisministeerium NATOle ja USAle nõudmised. Sellegi, et lääneliitlased viiks NATO idatiivalt väed välja.

"Kindlasti peame olema murelikud," ütleb Kallas idanaabrite käikude kohta. "Putin käitub nii, et läheb järjest agressiivsemaks. Nõudmised on järjest suuremad. Oht varitseb just seal, et lääneliitlased ei hakkaks läbi rääkima," märgib ta ja toob võrdleva näite ühest raamatust.

Samas näiteks USA ja Venemaa vahel on suhtlus tihe. Idanaabrite teatel on riik jõudnud USA-ga kokkuleppele, et kõnelused eelmisel nädalal esitatud Venemaa julgeolekunõudmiste teemal algavad jaanuaris.

Kallas rõhutab, et suhtluses kui sellises pole midagi halba.

Mis puutub Eesti rolli liitlaste seas, siis Kallase sõnul meiega arvestatakse. "Ka alles paar päeva tagasi sain Ameerika Ühendriikide presidendilt kirja, et ta jagab muresid, mis seotud Venemaaga. Meiega räägitakse ja meid kuulatakse."

Intervjuus on juttu ka NATO senistest sammudest ning Ukrainast. Täielikku kindlust peaministri sõnutsi pole, et situatsioon sõjaliseks konfliktiks ei arene. "Aga teeme kõik selleks, et ei läheks," märgib ta.

Putin andis täna pressikonverentsi, kus rääkis ärevast olukorrast välispoliitikas. Ülevaadet saab lugeda SIIT.