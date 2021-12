5 uusaastalubadust, mida suudad täita

Oma CV värskendamine, et see kajastaks sinu praeguseid oskusi, teadmisi ja kogemusi, on kohustuslik praktika. Pärast aastatepikkust uute kogemuste ja oskuste arendamist on oluline oma CV-d täiendada. See valmistab sind ette ka uuteks töö tegemise võimalusteks, aidates sul kiirelt ja mugavalt kandideerida soovitud ametikohtadele, kui need vabanevad. Uuenda oma CV-d juba täna meie portaalis CV.ee .

Alati on veel mõni klient, veel üks e-kiri või mõni muu „tulekahju”, mis vajab tegelemist, kuid oluline on teada, millal öelda „ei” ja tööst eemalduda. Võid kindel olla, et keegi teine saab sinu delegeeritud probleemiga hakkama, või et probleem pole nii tõsine, et sa ei saaks sellega järgmise tööpäeva jooksul tegeleda. Kui sul on vaja töö- ja eraelu parema tasakaalu leidmiseks oma ajakava kohandada, siis väljenda neid vajadusi oma tööandjale. Kui see tähendab, et pead küsima oma ülemuselt luba kord nädalas paar minutit varem lahkuda, et saaksid koju minnes joogatundi minna, siis tee seda. Algaval aastal tasub mõelda, kuidas suhteid oma töö, perekonna ja isiklike kohustuste vahel paremini tasakaalustada, et saavutada heaolu ja seeläbi suurem kaasatus karjääri.