Urmas Viilma: jõulupühadel kanname kirikus maski, võõrastega hoiame distantsi

EELK peapiiskopi Urmas Viilma sõnul kehtivad jõulupühadel samad reeglid, mis augustis kirikutele ette kirjutati. “Põhiline on hajutamine, maski kandmine ja käte desinfitseerimine, kirik peab jälgima ka 50% täituvuse nõuet,” loetles Viilma. “Pered saavad istuda koos, võõrad aga peaksid distantsi hoidma.”

Viilma juhtis tähelepanu ka asjaolule, et kuigi jumalateenistusel ei pea kirik koroonapassi küsima, siis kirikukontserte kuulama tulles tuleks tõend igal juhul kaasa võtta - neile erand ei laiene.

“Meie kõigi jaoks on olemas koht Jumala riigis, kuid pingutagem selle nimel, et kõik võiksid koguneda oma kodukirikusse ja leida omale koha ka jumalateenistusel ilma, et peaks pelgama viirust, mis võib hooletustest lahti pääseda,” rääkis Viilma.