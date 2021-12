VIDEO | Krista Fischer peaministri otsusest: miks teadusnõukoda laiali saadeti? Me ei soovinud lahkuda

"Mulle helistas peaminister eile ja teatas, et senine teadusnõukoda enam ei jätka ja tuleb uus juht," rääkis Fischer Delfile täna hommikul. "See tuli ootamatult, nädal enne senise lepingu lõppu, mis tähendab, et meil ei ole ka sellist sisulist üleandmise aega [teadusnõukoja uuele koosseisule]."

Valitsusjuhi väitele, nagu oleks teadusnõukoja praegused liikmed väsinud ja vajavad seetõttu puhkust, Fischer alla ei kirjuta. "Ma ei tea, kust ta seda võtab," tunnistas professor. "Võibolla kuskilt meediast on ta selle välja lugenud. Me ise, v.a Andres Merits, ei ole küll öelnud, et sooviksime lõpetada."