Venemaa ja USA kõnelused algavad jaanuaris

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles kolmapäeval antud intervjuus telekanalile RT, et kahepoolse kõnelused USA-ga algavad kohe järgmise aasta alguses. “Esimene kõnelusvoor toimub meie ja USA läbirääkijate kahepoolse kohtumise vormis,” ütles Lavrov. Ta lisas, et läbirääkijate isikud on juba kokku lepitud ning mõlemale poolele vastuvõetavad. “Me ei taha sõda,” lisas Lavrov. “Me ei vaja konflikte ja loodetavasti ei arva ka keegi teine, et konfliktid oleksid soovitavad.”

Ka USA asevälisminister Karen Donfried ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et kahepoolsed kõnelused Venemaaga algavad ilmselt jaanuaris. Kõnelused NATO ja Venemaa suhete üle saavad tema sõnul toimuda NATO-Vene nõukogus, samuti on USA valmis laiemaid julgeolekuküsimusi arutama OSCE raames. “Nagu ütlesime, oleme valmis Venemaa esitatud ettepanekuid arutama,” märkis Donfried. “Seal on asju, millega oleme valmis töötama ja mille puhul me usume, et neid tasub mainitud kolmes formaadis arutada. Neis dokumentides leidub ka teisi asju, mille kohta venelased teavad, et need on meile vastuvõetamatud.” Sellisteks nõudmisteks on Donfriedi sõnul Venemaa vetoõigus NATO laienemise suhtes ja Venemaa õigus otsustada, kuidas NATO riigid üksteise territooriumil vägesid paigutavad.