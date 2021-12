Lähed reisile? Kontrolli kindlasti, kas need kolm asja on tehtud!

„Pandeemia keskel reisimine on oluliselt keerulisem protsess, kui see oli kaks aastat tagasi ning pelgalt passide väljaotsimisest ja lennujaama sammumisest enam ei piisa,” sõnas Confido Meditsiinikeskuse testimistegevuse koordinaator Martin Talu, kelle sõnul on korralik eeltöö eduka reisi aluseks. Enim tasub Talu sõnul hoida silma peal kehtivatel piirangutel ja nii enda kui ka kaaslaste tervisel, sest just need on enim muutuvad faktorid, mis plaanidele kriipsu peale võivad tõmmata.

Kontrolli kehtivaid piiranguid

Confido kodulehel on leitav rakendus IATA Timatic, mis kuvab kõik soovitud siht- ja transiitriigi piirangud. Timaticu rakendus on Eestis tavakasutajale ainulaadne, sest tavapäraselt on see ainult rahvusvaheliste lennufirmade töövahendiks.

Testi enne ja pärast reisi

Sõltumata sihtriigi piirangutest on koroonatesti tegemine enne reisi väga tähtis. Olgugi et mõnedki sihtriigid testimist otseselt ei nõua, tagab see südamerahu ja nii enda kui ka teiste turvalisuse. Vastavalt nõuetele või tahtmisele saab teha kas antigeeni kiirtesti või PCR-testi – mõlemad variandid on Confido kliinikutes tehtavad ja mõlema puhul on võimalik saada endale ka nakkusohutust tõestav sertifikaat.

Perega reisides saab antigeenitesti tegemiseks kasutada oluliselt soodsamat perepaketti ja neile, kel PCR-testi tegemine viimasele hetkele on jäänud, pakub Confido nüüd esimesena Eestis ka PCR-kiirtestimist Rocca al Mare ja Lasnamäe Centrumi kiirkliinikutes.

Sõlmi reisikindlustus

Reisitõrked on praegusel ajal kerged tekkima ja selleni võib viia kas ootamatu positiivne testitulemus või järsult tekkinud piirang. Kindlustuse olemasolul ei pea nende probleemide pärast ise muretsema ja samuti kaetakse võimaliku raviga seotud kulud.

Neile, kes pikad pühad mugavalt ja turvaliselt kodumaal eelistavad veeta, soovitab Martin Talu samuti regulaarselt end testida: „Regulaarne testimine koolides aitas viiruse levikut viimati edukalt piirata. See on selge tõendus sellestki, et ka koolivaheajal tasub suuremate perekondlike või ka avalike ürituste eel kindluse mõttes test ära teha. Püsige terved!”