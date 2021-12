Eestis neljandaid vaktsiinidoose ei planeerita. Lutsar: selleks pole piisavalt andmeid

“Pole veel piisavalt andmeid, mis toetaks ideed, et ühte ja sama antigeeni peaks iga nelja kuu tagant manustama,” ütles viroloogiaprofessor ja teadusnõukoja juht Irja Lutsar ning lisas, et teadusnõukogu jälgib väga tähelepanelikult ka arenguid Iisraelis.

Samas tõi Lutsar esile, et tegelikult pole väga hästi arusaadav, miks Iisrael neljandaid vaktsiinidoose teeb. “Saan aru, et asju tuleb teha enne, mitte pärast, aga me peame väga arvestama, millega võitleme. Kas köha ja nohu või raske haigusega, mis põhjustab tõsiseid tagajärgi.”

Lutsar rõhutas, et Eestis peaks olema fookuses, et inimesed jätkuvalt üldse vaktsineerima läheks ning teeks ära ka tõhustusdoosi. “Praegu on haiglas juhitaval hingamisel 20 inimest, vaid üks neist on vaktsineeritud. See räägib enda eest,” ütles Lutsar.

Samasugusel seisukohal on ka perearst ja riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige Marje Oona. “Kes on saanud nüüd tõhustusdoosi, siis neljandat vaktsiini hetkel ei vaja,” ütles Oona ning lisas, et immuunpuudulikkusega inimestele tegelikult soovitatakse juba esmaseks vaktsineerimiseks kolme vaktsiinidoosi, seega nende jaoks on juba tõhustusdoos neljas vaktsiinidoos. “Aga neid inimesi on vähe.”

Tõhustusdoosist on aga kindlasti abi. Oona ütles, et laboratoorsetest uuringutest ja teiste vaktsiinide puhul nähtu alusel muudavad kordusdoosid immuunvastuse tugevaks ka teiste tüvede vastu.

“Kui immuunsüsteem puutub mitmel korral selle antigeeniga kokku ning saab aru, et see ei ole juhuslik häirija, et seda antigeeni tuleb tõsiselt võtta ja selle vastu korralik kaitse kujundada,” sõnas Oona.

Iisrael läheb ees

Iisraeli tervishoiuministeeriumi ekspertnõukogu soovitas eile neljanda doosi süstimist vähemalt neli kuud pärast kolmandat, vahendab Reuters.

Peaminister Naftali Bennett tervitas nõukogu soovitust „suurepärase uudisena, mis aitab üle maailma levivast omikrontüve lainest üle saada”.

Eksperdid soovitasid veel, et teise ja kolmanda vaktsiinidoosi vahelist aega lühendataks viielt kolmele kuule.