TalTechi õppeprojektist kasvas välja liikumist premeeriv äpp FitSphere

Kolm aastat tagasi esitlesime ühe sõbraga ettevõtluse ja äriplaani koostamise õppeaines sarnast ideed, mis sai karmi kriitika osaliseks. Probleem oli selles, et meil oli küll juba olemas idee, et liikumise eest võiks inimene tasu saada, aga kust tasu tuleb, oli veel lahtine. Mõned aastad hiljem, kui alustasin tööd meediaagentuuris, hakkasime lõunalauas koos minu osakonna juhi Kristo Sõerdiga, kes on samuti turunduse taustaga, seda mõtet lähemalt arutama. Üheskoos suutsime ärimudeli kiiresti välja mõelda ja pärast pikka turuanalüüsi saigi ettevõte loodud. Pärast kahe-kolmekuulist taustauuringut äpiarendjatest ja maksumustest jõudsime õige partnerini. Järgmine suurem küsimus oli muidugi see, kust leida kapital. Kuna EAS äppide loomist ja reklaamindust ei toeta, siis toetasid ettevõtte rajamist esmalt sõbrad ning pere. Esimestena tulid kaasa investorid, kelle jaoks on liikumine ja tervisesport hingelähedased.

Füüsiline passiivsus on maailmas muutumas aina suuremaks probleemiks. Sellest tulenevad terviseprobleemid annavad tunda juba varases nooruses ja aina lühenev tervena elatud aastate arv on kurb reaalsus, kuhu maailm on liikumas. Olles tegutsenud aastaid eratreenerina, näen, et enamiku inimeste motivatsioon kaob kergelt. Näeme seda kõik jaanuaris ja septembris, kus jõusaalid on pungil rahvast täis, kuid kuu aega hiljem oled seal jälle üksinda. See on näide sellest, et sisemist motivatsiooni tekitada on keeruline. Sellest lähtuvalt jõudsime arusaamani, et paljudele inimestele on esmalt tarvis välist motivaatorit, et jõuda sisemise motivatsioonini. Hiljem motiveerivad liikujaid juba ka nähtavad tulemused, mis ongi sisemise motivatsiooni üheks allikaks.