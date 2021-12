Hollandi prokuratuur nõuab lennu MH17 allatulistamises kahtlustatavatele eluaegset vanglakaristust

Kahtlusalustel olid erinevad funktsioonid, aga prokuratuuri sõnul tegid nad tihedat koostööd lennuki allatulistamiseks. Seetõttu on nad kõik ära teeninud sama karistuse, teatas prokuratuur. „Me süüdistame kahtlusaluseid ka selles, et nad ei ole andnud ühtki seletust ja on püüdnud tõsiasju varjata,” lisas prokuratuur.

Viimastel päevadel on prokuratuur juba ka seletanud, miks kahtlusalused lennu MH17 allatulistamises süüdi on. Et rünnak lennuki vastu oli ettekavatsetud, on tegemist ka mõrvaga.

Tõendid on pärit muu hulgas vahelt võetud telefonikõnedest, pealtnägijate tunnistustest, fotodest ja videotest raketikompleksi Buk transportimisest ja mobiilimasti andmetest, mis annavad ülevaate sellest, kus kahtlusalused viibisid. Sellele lisaks on hoolikalt uuritud lenniki tükke, mille tulemusena tehti kindlaks, et seda tabas Buki rakett.

Arvatavasti oli Malaysia Airlinesi reisilennuki ründamine viga. Vahelt võetud vestlustest selgub, et mässulised arvasid, et tabasid sõjalennukit.

„Kahtlusalused oleksid pidanud arvesse võtma, et nende Buk võib tsiviillennukit tabada,” leidis prokuratuur, seda ka seetõttu, et nende relvastatud grupis oli teada, et õhuruum ei olnud tsiviillennukitele suletud.

Lend MH17 oli 2014. aasta 17. juulil teel Amsterdamist Kuala Lumpurisse, kui see konfliktipiirkonna kohal alla tulistati. Surma sai teiste seas 196 hollandlast, mistõttu arutatakse asja Hollandi kohtus.

Kahtlusalused viibivad ilmselt Venemaal ja nende väljaandmine ei ole tõenäoline. Vaid üht neist, Pulatovit, esindab kohtuprotsessil advokaat