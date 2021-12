PÄEVA 5 HEAD UUDIST | Jõuluvanad rongis, Eesti võib saada Oscaritele ja 66 miljonit aastat vana muna

Jõulupühadel kehtib jõuluvanadele Elroni rongides tasuta sõidu õigus

24.-26. detsembrini saavad kõik jõuluvanad Elroni rongidega tasuta reisida. Tasuta sõit jõuluvanadele kehtib kõikidel Elroni liinidel, et jõuluvanad jõuaksid kiiresti ja turvaliselt lastele külla.

“Jõuluvanadel on pühade ajal vaja väga palju ringi liikuda, et õigeks ajaks lastele külla jõuda. Elron on jõulumeestele abiks,” sõnas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup.

Ta rõhutas, et tasuta sõiduõiguse saavad päris jõuluvad – ehk kõik need, kellel on traditsiooniline punane müts peas, punane mantel seljas ning valge kohev habe ees.

Eesti tootjate poolt valmistatud elektriratas valiti aasta parimaks

Hagen Bikes, kes hiljuti seadis sammud börsile, sai suure tunnustuse osaliseks. Nimelt valis Bikerumor nende “Night Hawk” mudeli aasta parimaks elektrijalgrattaks, vahendab Ärileht.

"Tunnustus nii suurelt väljaandelt on meile suur au ja hea tagasiside sellest, kui hea meie toode päriselt on," võttis artikli kokku juhatuse liige Kaspar Peek.

“See ongi see, mis elektriratas tegelikult peaks olema - seaduslik auto asendaja,” seisis Bikerumori blogis.

Soome-vene-eesti-saksa koostööfilm "Kupee nr 6" valiti Oscarite lühinimekirja

"Kupee nr 6" produtsent Jussi Rantamäki ütles Oscari lühinimekirja pääsemise kohta, et see on juba väike võit omaette, kirjutab Delfi Kinoveeb.

"Oscarite shortlisti pääsemist sihtisimegi. See on nii kõrgetasemelises seltskonnas juba nagu väike võit. Hea on kandideerimist jätkata," sõnas Rantamäki.

Film valiti rahvusvaheliste filmide arvestuses 2022. aasta Oscarite shortlist-i ehk 15 filmi hulka, mille seast valitakse järgmisel aastal Oscari nominendid.

Hiinas leiti täiuslikult säilinud dinosauruse embrüo

Teadlased avastasid täiuslikult säilinud dinosauruse embrüo, mis oli valmistumas oma munast kooruma nagu kana, kirjutab BBC.