Prantsusmaa esileedi alustas kohtuvõitlust väidete vastu, et on sündinud mehena

Brigitte Macron on olnud sihikul sotsiaalmeedias pärast seda, kui need valeväited avaldati septembris paremäärmuslaste veebilehel ja neid hakkasid levitama vandenõuteoreetikud, vahendab BBC News.

Väidetakse, et Brigitte Macron on sündinud mehena nimega Jean-Michel Trogneux. See nimi on leidnud sotsiaalmeedias mainimist juba kümneid tuhandeid kordi.