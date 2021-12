VIDEO | Ragnar Vaiknemets: olukord teeb ärevaks. Omikrontüve tõttu on keskmiselt või raskelt haigestunuid üle saja

Ta sõnab, et praegune olukord teeb ärevaks, sest omikrontüve juhtumite hulk kasvab hoogsalt, mis võib lõpuks haiglapatsientide arvus vastu kajada.

Maaleht kajastas eile, et omikrontüve tõttu keegi veel haiglaravi pole vajanud. Nüüdseks on värskemad andmed. "Mõned üksikud on haiglas. Ja kui õigesti mäletan, siis 103 inimest on keskmiselt või raskelt haigestunud. Mitte vaid nohu ja köha, ikka raskemalt," märgib Vaiknemets.

Omikrontüve leviku ja sümptomite kohta tuleb pidevalt uut infot. Küsimärke on ohtralt. "Näiteks teame, et ta levib hästi nooremate seas. Kas sama hästi ka vanemate inimeste puhul, pole veel teada," viitab ta sellele, et andmeid, millest laiemaid järeldusi teha, on veel vähe. "Teame ka seda, et ta suudab koos deltatüvega paralleelselt levida. Kas lükkab delta troonilt, pole praegu teada."

Vaiknemets illustreerib enda näitel, et läks eile magama ühe teadmisega, ent täna on lugenud artikleid, mis lükkavad väiteid juba ümber. "Selline on teadusmaailm."

Küll aga märgib ta, et on selge, kuidas tõhustusdoos kaitsevõimet suurendab. Ta rõhutab, et seetõttu ongi oluline, et eestimaalased seda võimalust kasutaks. Kas vaktsineerimistempo on praegu piisav? "Tahaks, et oleks kiirem. Võimekust on, võiks olla kümneid tuhandeid päevas," märgib ta ja soovitab end vaktsineerida, kel see veel tegemata.

Hommikuse seisuga on haiglas 220 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 7219 koroonaproovi, millest 725 osutusid positiivseks. Eestis on tuvastatud kokku 656 koroonapositiivset, kelle puhul viitab genotüpiseerimine omikrontüvele.