VIDEO ja BLOGI | Jõulud koos omikroniga: nakatumise langustrend on läbi, käes on uus tõus

Terviseameti hädaolukorra juhi kohusetäitja Ragnar Vaiknemets ütles, et nakatamiskordaja R on jõudnud 1,1-ni, mis tähendab, et üle kuu aja kestnud langustrend on ümber pöördunud. Viimase nädala nakatumine oli 18% kõrgem, kui sellele eelnenud nädalal. Vaiknemets rõhutas, et riskigrupis lähedasi ei tohiks üksi jätta, ent samas peaks suurte pidude korraldamist vältima.

Tanel Kiik märkis, et täna möödus aasta esimese koroonavaktsiini kasutusloa saamisest Euroopas. "Tolle perioodiga võrreldes on meie ühiskond väga-väga avatud. Haiglakoormus oli poole suurem, kui praegu," meenutas minister.

Immunoprofülaktika komisjoni liige dr Marje Oona leidis, et Eestis ei ole tõhustusdoosi intervallide lühendamine liiga kaua aega võtnud, pigem on seda tehtud sama kiiresti või kiireminigi kui Euroopas üldiselt.

Pressikonverentsi blogi

13:05 Ragnar Vaiknemets: nakatumise langustrend on asendunud tõusuga. Nakatamiskordaja R on jõudnud 1,1-ni.

13:06 Vaiknemets: omikronist rääkides peab arvesse võtma, et teadus rullub lahti meie silme ees. Iga päevaga tuleb uut infot. On selge, et omikron levib paremini, kui ükski muu tüvi. On samas alust arvata, et raskemini haigestutakse vähem. Siin tuleb aga veelkord markeerida, et teadus sel teemal alles selgineb. Tund aega tagasi lugesin alles uuringut, mis kõneleb sellest, justkui ei oleks omikroni haigestumine kergem, kui delta puhul.

13:07 Vaiknements: tegemist on ikkagi sama haigusega, talle kehtivad endiselt samad reeglid. Me ei soovita pidusid täielikult ära jätta, aga ennekõike soovitame vaktsineerida. Soovitame käsi pesta, avalikes ruumides maski kanda. Kui järgida neid reegleid, saame levikut piirata.

13:09 Vaiknements: me ei ütle, et vanaemale-vanaisale ei peaks külla minema, aga turvalisus tuleks tagada. Üksildustunnet ei tohiks tunda nii pikalt, kui selles kriisis tundnud oleme, aga oluline on, et ka järgmisel aastal saaks vanavanematele külla minna. Küll aga soovitame suuremate pidude ärajätmist.