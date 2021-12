Lavrov: USA reaktsioon julgeolekugarantiidele on asjalik, NATO peasekretär peaks aga teisele tööle minema

„Ma ei ütleks, et meie algatusi ignoreeritakse,” ütles Lavrov intervjuus RT-le.

„Mis puudutab reaalset reaktsiooni, mitte retoorilist, vaid reaalset, siis ma ütleksin, et see on Ameerika kolleegide poolt asjalik. On toimunud rida jutuajamisi Venemaa ja USA presidentide välispoliitiliste abide tasemel ning järjekordse kontakti tulemusel on sisuliselt kokku lepitud edasise töö organisatsioonilised modaalsused,” teatas Lavrov.

Lavrov märkis samas, et Moskvas peetakse ebaadekvaatseteks NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi avaldusi julgeolekugarantiide teemal.

„Kui härra Stoltenberg leiab, et NATO liikmetel on õigus sellele põhimõttele sülitada (jutt käis julgeoleku jagamatuse põhimõttest Euroatlandi regioonis – toim), mis on kinnitatud kõrgemal tasemel vastu võetud dokumentides, siis ilmselt on tal tõesti juba aeg minna teisele tööle, sest ta ei saa oma kohustustega kuidagi hakkama,” lausus Lavrov.

Lavrovi sõnul ei taha Venemaa sõda, aga kaitseb karmilt oma julgeolekut kõigi vahenditega, mida peab vajalikuks.

„Meie filosoofia on ammu ja hästi teada. See seisneb tuntud laulu „Kas venelased tahavad sõda?” värssides. Me ei taha sõda, president Putin rääkis sellest taaskord, et meile ei ole konflikte vaja ja me loodame, et ka kellegi teise jaoks ei kujuta konfliktid endast soovitavat teguviisi. Me kaitseme karmilt oma julgeolekut nende vahenditega, mida peame vajalikuks,” ütles Lavrov.

Lavrov rõhutas, et Moskva hoiatab Ukraina ja Lääne tulipäid sõjalise vastasseisu eest.

„Eile ütles Putin kaitseministeeriumi kolleegiumil selgelt: meil on kõik vajalikud võimalused, et tagada vajalik, sealhulgas sõjalis-tehniline vastus igasugustele provokatsioonidele,” lisas Lavrov.

Lavrov tuletas seejuures meelde, et Venemaa ei ole tahtnud sellist vastasseisu teed valida, aga see on „meie partnerite valik”.