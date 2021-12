Juba järgmise aasta lõpuks võib 15 protsendil kõigist töötajatest olla eraravikindlustus

Praeguseks on otsust eraravikindlustuse kasuks mõjutanud aga pigem Covid-19 tingitud raskendatud ligipääs arstiabile ning ettevõtteid kummitav tööjõupuudus. Üha enam on näha, et soov oma töötajatele motivatsioonipaketi osana pakkuda parimat ja kiiret abi tervisemuredele kiirendab järsult tervisepoliiside soetamise kasvu.

Eraravikindlustusi soetavad eeskätt tööandjad oma töötajatele

Qvalitas Arstikeskuse IT ja äriarendusjuhi Siim Tiidenbergi sõnul oli kindlustusseltside liidu andmetel selle aasta keskpaigaks teinud ravikindluste 510 tööandjat kokku oma 20 400 töötajale. „Näeme, et eraravikindlustuse poliiside hulk on hakanud väga kiirelt kasvama ning eelduste kohaselt võib neid olla ostetud 2022. aasta lõpuks endale või tööandja poolt juba 100 000 inimesel ehk 15 protsendile kõigile tööga hõivatutele,“ rääkis Tiidenberg.

„Peamine kasv tuleb ikkagi tööandja poolt soetatud ravikindlustusest. Töötaja vaatest on tegemist väga mugava lahendusega – sa ei pea ise täiendavalt maksma ning võrreldes tavakliinikutega on võimalik saada kvaliteetset teenust lühikeste järjekordadega,“ lisas ta.

Tiidenbergi sõnul on Qvalitas teinud ka sellega seoses mahukaid ettevalmistusi, et olla valmis erameditsiiniasutustele langeva suureneva koormuse teenindamiseks. „Esmajärjekorras oleme loomulikult taganud, et meie kliinikus pakuvad arstiabi piisav hulk oma eriala parimaid arste ja õdesid. Sellele täienduseks oleme loonud kaasaegseid teenuseid, nagu digikliinik, mis võimaldaksid suurema vaevata ja distantsilt oma murele esmast abi saada,“ ütles Qvalitas Arstikeskuse IT ja äriarendusjuht.

Ta lisas, et Qvalitase digikliinik moodustab koos ennetava töötervishoiuteenuse ja mobiilsete tervisekabinettidega ühtse terviku, et iga töötaja saaks oma tervise eest parima hoole. „Samas kogu arveldamine käib inimese jaoks taustal, sest kindlustuspoliisi olemasolul suhtleme juba kindlustusandjatega otse,“ ütles Tiidenberg.

Eraravikindlustus aitab tööandjate kulusid kontrolli all hoida