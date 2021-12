Qvalitase digikliinik – kiire lahendus tervisemurele, kus iganes sa viibid

Digikliiniku kasutamise teeb hõlpsaks selle kättesaadavus, turvalisus ja kasutajasõbralikkus. Et häda ei hüüa tulles, on hea teada, et eelneva vastuvõtuaja kokkuleppimine ei ole digikliinikus vajalik.

Rahvusvaheline kogemus on tõestanud, et suur osa esmatasandi terviseküsimusi on lahendatavad kaugvastuvõtul. Soome näitel on 92 protsenti digikliinikusse pöördunutest saanud oma probleemile lahenduse. Kui patsienti ei ole võimalik kaugteel aidata, suunavad Qvalitase arstid ta füüsilisele konsultatsioonile, ilma et ta peaks kaugvastuvõtu eest tasuma.