Qvalitas Arstikeskus: suurem osa tervisemuredest saab digikliiniku vahendusel lahenduse

Nii Eestis kui ka Soomes mitmekülgse digimeditsiini kogemusega Qvalitas Arstikeskuse esmatasandi juhtiv arsti dr Andreas Abeli sõnul on laiemalt vaadeldes suurem osa terviseprobleeme kerged ning sarnaste haigusjuhtude sümptomid reeglina ühetaolised ja arstile üsna tuttavad.

„See tähendab, et sarnaste sümptomite ja haiguskulu korral on arstil seda lihtne ka distantsilt diagnoosida ning ravi määrata. Lihtsalt diagnoositavate haiguste korral ja kui ravi on varakult peale pandud, siis puudub enamasti sisuline vajadus täiendavaid uuringuid määrata ning kulutada patsiendi aega kohaletuleku peale,“ selgitas dr Abel.

Tema sõnul on ka senine Qvalitase digikliiniku kogemus näidanud, et inimesed, kes on Qvalitase poole digikliiniku vahendusel pöördunud, pääsenud arsti konsultatsioonile olenemata asukohast ja ilma igasuguse ootamiseta ning seeläbi valdavalt abi saanud.

„Meie esmatasandi arstid ehk perearstid ja üldarstid on valmis seitse päeva nädalas ilma eelneva broneeringuta reaalajas patsiente nõustama ja neile ravi määrama. Kui on spetsiifilisemaid eriarsti vastuvõttu vajavaid probleeme, siis aitame infoga, et kas on vaja kohe kuhugi eraldi pöörduda ning mis oleks kõige õigem koht temale. Ja kui meil endal digikliinikus tervisemurele lahendust leida ei õnnestu, siis me selle eest ka patsiendile arvet ei esita,“ ütles Qvalitase arst.

Kõige enam on seni pöördutud digikliinikusse seoses retseptide pikendamise, nahalöövete, silmapõletike, hingamisteede põletiku sümptomitega (muuhulgas ka koroonaviirusega seotud küsimused), laste tervisega seotud küsimused ning põiepõletikega. Samuti on üldisi terviseteemalisi nõu küsimisi.